Шестеркин: «После 15 бросков «Аризоны» в первом периоде я проснулся и попытался играть в свою игру»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

«Я чувствовал себя не очень хорошо перед игрой, но после 15 или около того бросков в первом периоде я проснулся и попытался играть в свою игру. Когда я сталкиваюсь с большим количеством бросков, я чувствую себя более уверенно», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 31 бросок по воротам и был признан первой звездой встречи.

После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Аризона» с 13 очками — на 11-й строчке Запада