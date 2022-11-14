Эвасон о матче с «Сан-Хосе»: «Глупое поражение «Миннесоты»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:3 Б). «Уайлд» вели со счетом 2:0 до 54-й минуты.

«Я ненавижу говорить, что вы получаете то, что заслуживаете или что-то в этом роде, но сегодня получилось именно так. Не знаю, как иначе это описать. Это глупое поражение. Мы играли то на один край, то на другой, слишком нежно. Без движения вперед. Мы не заслужили победы сегодня», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Миннесота» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 13-й строчке.