Эвасон о матче с «Сан-Хосе»: «Глупое поражение «Миннесоты»
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:3 Б). «Уайлд» вели со счетом 2:0 до 54-й минуты.
«Я ненавижу говорить, что вы получаете то, что заслуживаете или что-то в этом роде, но сегодня получилось именно так. Не знаю, как иначе это описать. Это глупое поражение. Мы играли то на один край, то на другой, слишком нежно. Без движения вперед. Мы не заслужили победы сегодня», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
После этого матча «Миннесота» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 13-й строчке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|14.11
|02:00
|
Бостон – Ванкувер
|5 : 2
|14.11
|02:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|2 : 3 Б
|14.11
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|4 : 1
|14.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|16
|24
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08