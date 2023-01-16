«Каролина» отправила российского голкипера Кочеткова в АХЛ

«Каролина» отправила российского голкипера Петра Кочеткова в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Возможная командировка россиянина может быть краткосрочной, так как «Каролина» проведет следующий матч только 19 января.

Российский голкипер «Каролины» был выбран лучшим новичком декабря в НХЛ.

Кочетков провел 19 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,3% бросков.