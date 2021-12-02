Сергей Гимаев-младший: «Ткачев и Мамин будут до конца цепляться в НХЛ»

Комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о ситуациях с форвардами Владимиром Ткачевым и Максимом Маминым.

«Может ли еще кто-нибудь из наших хоккеистов вернуться из-за океана? Сложно сказать, все вроде играют, — цитирует Гимаева «Чемпионат.com». — Чинахов... Считаю, что нет, он будет играть в «Коламбусе». Не думаю, что он поедет обратно, вряд ли. Максим Мамин еще есть, но думаю, что он будет до конца цепляться за НХЛ.

Ну Ткачев у нас есть еще, но я думаю, что он все равно будет цепляться до конца. Максимум, что может случиться, это если его так и не будут поднимать в основную команду, тогда могут начаться какие-то переговоры, но это уже будет перед дедлайном, перед последним днем закрытия трансферного окна. Но не знаю, насколько СКА захочет его возвращать. В общем, непонятно" .

26-летний Максим Мамин в текущем сезоне провел семь матчей за «Флориду» в НХЛ и набрал 1 (1+0) очко). 26-летний Владимир Ткачев в четырех матчах за «Лос-Анджелес» набрал 2 (0+2) очка.