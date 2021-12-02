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Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон попал в коронавирусный протокол

22:40
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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон попал в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает в Twitter журналист Джим Рутерфорд.

Таким образом, на ближайший матч команды с «Тампой» запасным голкипером вызван Чарли Линдгрен, играющий в АХЛ за «Спрингфилд».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Биннингтон участвовал в 16 матчах, выиграв в восьми из них, отбивая 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,80.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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