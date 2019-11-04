Сергей Федоров дал совет российским хоккеистам, стремящимся попасть в НХЛ

Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что перед отъездом в НХЛ надо играть в КХЛ и стать ведущим игроком лиги.

— Какой главный совет вы бы дали российским игрокам, стремящимся попасть в НХЛ?

— Считаю, что надо играть в КХЛ и стать здесь ведущим игроком. Именно так и поступили Капризов с Сорокиным. Это отличный плацдарм. Да, это не НХЛ, но уровень хоккея здесь сопоставимый. Кравцову надо пойти тем же путем.

— В Северной Америке у игроков зачастую и зарплата выше, и соблазнов больше...

— Им надо уйти в работу с головой. Раздевалка, игры, тренировки — это важнее всего того, что происходит за пределами арены. Когда уже добьешься чего-то там и создашь определенную ауру, вот тогда можно и остальным заняться. Работай по системе, думай о матчах и тренировках — и приходи на них пораньше. Остальное еще успеется. А если тебе неинтересно достичь чего-то в хоккее, зачем ты вообще этим занимаешься? Раз уж приехал в НХЛ, то... вперед, чувак! (Джиллиан Кеммерер)

«Ощущение, что живем в 18-м веке». Федоров — против критиков американского гражданства Малкина