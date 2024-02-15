Черкас: «Побьет Овечкин рекорд Гретцки или не побьет, уже вторично»

Экс-вратарь СКА Сергей Черкас сравнил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки с точки зрения опасности для голкиперов.

«Гретцки был тонким, интеллектуальным, техничным игроком. У Овечкина очень здорово поставлен бросок. Он просто «убойный». Если есть партнеры, которые выводят его на бросок, то он из трех попыток одну точно реализует. Сейчас Саша набрал хорошие кондиции, поражает ворота в каждом матче. Вообще, это потрясающий нападающий современности. Забить 836 голов — в моей голове эта цифра не укладывается. Из российских игроков, думаю, к нему вряд ли кто приблизится. Побьет Овечкин рекорд Гретцки или не побьет, уже вторично. Мы все на это надеемся. В 38 лет нужно уметь выходить на пик формы и удерживаться на нем», — цитирует «РБ Спорт» Черкаса.

38-летний Овечкин на этой неделе забросил свою 836-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, отставая от рекорда Уэйна Гретцки на 58 голов.