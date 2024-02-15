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Сегодня, 07:19

Черкас: «Побьет Овечкин рекорд Гретцки или не побьет, уже вторично»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь СКА Сергей Черкас сравнил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки с точки зрения опасности для голкиперов.

«Гретцки был тонким, интеллектуальным, техничным игроком. У Овечкина очень здорово поставлен бросок. Он просто «убойный». Если есть партнеры, которые выводят его на бросок, то он из трех попыток одну точно реализует. Сейчас Саша набрал хорошие кондиции, поражает ворота в каждом матче. Вообще, это потрясающий нападающий современности. Забить 836 голов — в моей голове эта цифра не укладывается. Из российских игроков, думаю, к нему вряд ли кто приблизится. Побьет Овечкин рекорд Гретцки или не побьет, уже вторично. Мы все на это надеемся. В 38 лет нужно уметь выходить на пик формы и удерживаться на нем», — цитирует «РБ Спорт» Черкаса.

38-летний Овечкин на этой неделе забросил свою 836-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, отставая от рекорда Уэйна Гретцки на 58 голов.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 836-го гола Александра

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-kozy-r-ovechkina-ubojny-j-brosok/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Сергей Черкас
Уэйн Гретцки
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«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
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19.02
20.02
15.02 03:30
Питтсбург – Флорида
 2 : 5
15.02 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 1 : 0
15.02 05:30
Аризона – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 53 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Каролина

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