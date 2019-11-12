Сергей Бобровский: «По Торторелле не скучаю, настало время двигаться дальше»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил работу под руководством Джоэля Кенневилля. Голкипер не стал проводить параллели с Джоном Тортореллой, под началом которого выступал в «Коламбусе».

— Как вам тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль? В чем его фишка?

— Он поддерживает хорошую атмосферу в команде, ребята постоянно позитивные, отличный настрой в раздевалке, все хотят играть за него.

— Этим он отличается от вашего прошлого тренера — Джона Тортореллы?

— Не люблю сравнивать людей. Торторелла — сильный специалист, и Кенневилль тоже. Два больших профессионала.

— А по Торторелле как-то скучаете?

— Нет, не скучаю. Но он внес большой вклад в мою жизнь, в развитие моей карьеры, мы работали с ним четыре года. Сейчас настало время двигаться дальше — я настроен на целях команды во «Флориде». (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Бобровского — скоро в «СЭ»