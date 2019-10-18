Сергей Бобровский: «Панарин не хочет забивать против меня»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью YouTube-каналу Стаса Ярушина отметил, что Артемий Панарин не будет забивать ему. Нападающий перебрался летом в «Рейнджерс».

— У тебя правда хорошая реакция или ты просто не успеваешь уклоняться от шайб?

— (Смеется). Чаще всего, да, она в меня попадает, но реакция тоже хорошая.

— Твое прозвище Боб. К тебе обращались когда-нибудь Кубка Боб квадратные штаны? Кто?

— Да, обращались. Болельщики. Это дружеское такое. Это больше, как комплимент.

— Вы теперь со своим другом Артемием Панариным играете в разных клубах. Поможешь ли ты ему набрать несколько очков?

— Да, нет. Наоборот, он же за меня, поэтому будет бросать в меня. Он же не хочет забивать против меня.

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