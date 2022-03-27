Сергачев вышел на четвертое место среди защитников по голевым передачам в истории «Тампы»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Для 23-летнего россиянина эта передача стала 134-й за карьеру в «Тампе». По этому показателю он вышел на чистое четвертое место в истории клуба, опередив Романа Хамрлика.

Тройку лидировал среди защитников-ассистентов в истории «Лайтнинг» занимают: Павел Кубина (171 передача), Дэн Бойл (187) и Виктор Хедман (449).