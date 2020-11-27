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Сергачев в восторге от нового контракта с «Тампой»

07:42

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев рад подписанию нового трехлетнего контракта. Его средняя зарплата составит 4,8 миллиона долларов в год.

«Если бы мне в 10 лет в Нижнекамске сказали, что я столько буду получать, никогда бы не поверил!- приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Сергачева. — Я в восторге от контракта, да и «Тампа» тоже. Самое главное, что все счастливы, и у нас есть боевой настрой завоевать еще один Кубок Стэнли».

В прошлом сезоне Сергачев сыграл в 95 матчах и набрал 44 (13+31) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/sergachev-talks-about-his-new-contract-with-tampa/c-319718214

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