Сергачев: «В начале сезона злился на себя, но сейчас расслабился, и игра улучшилась»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, что видит прогресс в своей игре в нынешнем сезоне.

«В начале сезона у меня не всё получалось в игре, и я бол зол на самого себя. Но в последних матчах я немного расслабился и понял, что это всего лишь хоккей, в который я играю всю свою жизнь. По сравнению с первыми 10 матчами сезона моя игра улучшилась. У меня было много потерь, и в целом я играл не очень хорошо. Но я разобрался в себе и понял, что не нужно по ходу игры расстраиваться из-за одной неудачной смены. Это всего лишь одна плохая смена, которую нужно быстро оставить позади и идти дальше, ведь после неё обязательно будет хороший отрезок. Осознание этого помогло мне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

На счету Сергачева 10 (2+8) очков в 18 матчах.