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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Капризов — вторая звезда

10:30
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:3). Этот хет-трик стал для Овечкина 28-м в НХЛ, он вышел на шестое место в истории лиги по этому показателю.

Второй звездой дня стал другой российский форвард, Кирилл Капризов из «Миннесоты». Он забил гол и сделал 3 результативных передачи в игре с «Виннипегом» (7:1).

Третьей звездой дня признан вратарь «Анахайма» Энтони Столарз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Оттавой» (4:0).

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Иван Торопцев все материалы автора
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