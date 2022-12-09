«Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу». Тарасенко сделал голевую передачу

«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Для него это 13-й ассист в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Дюбуа — 12 (Шайфли, Стэнли), 15:49 — 0:1. Коннор — 11 (Эйссимонт, Пионк), 20:27 — 0:2. Уилер — 8 (бол., Шайфли, Дюбуа), 24:06 — 0:3. Томас — 6 (Тарасенко, Росен), 38:36 — 1:3. Дюбуа — 13 (Моррисси, Демело), 47:39 — 1:4. Лейво — 2 (О`Райлли, Шенн), 50:43 — 2:4. Перфетти — 5 (п.в., Уилер, Пионк), 58:07 — 2:5.

Вратари: Грайсс (56:48 — 58:07) — Хеллибак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+9+12) — 20 (10+5+5).

Наши: Барбашев (17.24/3/0), Тарасенко (19.12/1/-1) — -.

9 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.