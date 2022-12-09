Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Лос-Анджелес»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Лос-Анджелес» (5:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский голкипер Илья Самсонов. 25-летний россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Митчелл Марнер. Он забросил одну шайбу. Замкнул тройку Вильям Нюландер, который набрадл 2 (1+1) очка.