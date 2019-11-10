«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Калгари», Барбашев забросил одну шайбу

«Сент-Луис» выиграл у «Калгари» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Иван Барбашев. В составе победителей отличились Райан О'Райлли и Дэвид Перрон, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев забивали Мэттью Ткачак и Трэвис Хэмоник.

«Сент-Луис» с 27-ю очками лидирует в Западной конференции. У «Калгари» 23 очка и третье место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Барбашев — 2 (Сундквист, Макичерн), 3:17 — 0:1. О`Райлли — 5 (бол., Перрон, Пьетранджело), 33:06 — 0:2. Ткачак — 10 (Манджапане, Баклунд), 50:59 — 1:2. Хэмоник — 1 (Джиордано), 56:04 — 2:2. Перрон — 8 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 62:46 — 2:3.

Вратари: Риттих — Биннингтон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (10+10+7+2) — 28 (12+10+4+2).

Наши: — - Барбашев (11.54/3/+1).

10 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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