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Сегодня, 16:36

Нападающий «Вегаса» Айкел впервые тренировался без ограничений

Нападающий «Вегаса» провел первое полноценное занятие за 11 месяцев
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел, который 12 ноября перенес операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, в понедельник, 7 февраля, впервые за долгое время тренировался без ограничений, сообщает сайт НХЛ.

Айкел в понедельник пришел на каток рано утром и перед общим занятием отдельно работал один на один с защитником Алеком Мартинесом, который с ноября не играл из-за травмы лица.

Айкел последний раз играл в матче НХЛ 7 марта 2021 года, еще защищая цвета «Баффало». Когда обследование выявило серьезные проблемы с шеей, нападающий несколько месяцев провел в спорах с клубом по поводу операции. «Сэйбрз» в итоге не рискнули пойти на предлагаемый стороной игрока вариант — замене межпозвоночного диска на искусственный — и 4 ноября обменяли его в «Вегас».

Алек Мартинес
Джек Айкел
ХК Вегас Голден Найтс
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