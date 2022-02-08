Нападающий «Вегаса» Айкел впервые тренировался без ограничений

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел, который 12 ноября перенес операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, в понедельник, 7 февраля, впервые за долгое время тренировался без ограничений, сообщает сайт НХЛ.

Айкел в понедельник пришел на каток рано утром и перед общим занятием отдельно работал один на один с защитником Алеком Мартинесом, который с ноября не играл из-за травмы лица.

Айкел последний раз играл в матче НХЛ 7 марта 2021 года, еще защищая цвета «Баффало». Когда обследование выявило серьезные проблемы с шеей, нападающий несколько месяцев провел в спорах с клубом по поводу операции. «Сэйбрз» в итоге не рискнули пойти на предлагаемый стороной игрока вариант — замене межпозвоночного диска на искусственный — и 4 ноября обменяли его в «Вегас».