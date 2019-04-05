"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию", Барбашев и Тарасенко набрали по 2 очка

"Сент-Луис" выиграли у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). Для "Флайерз" это четвертое поражение кряду.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Филадельфия" - 7:3 (5:3, 1:0, 1:0)

Голы: Барбашев - 14 (Стин, Пьетранджело), 2:49 - 1:0. О`Райлли - 28 (бол., Перрон, Шенн), 3:28 - 2:0. Стин - 9 (мен., Сундквист, Пьетранджело), 5:33 - 3:0. Линдблум - 16 (Хартман, Лотон), 6:45 - 3:1. Марун - 10 (Бозак, Томас), 6:58 - 4:1. ван Римсдайк - 27, 7:24 - 4:2. Перрон - 23 (бол., Пьетранджело, Тарасенко), 9:41 - 5:2. Жиру - 22 (Кутюрье, ван Римсдайк), 19:17 - 5:3. Шенн - 16 (Данн, Тарасенко), 33:06 - 6:3. Стин - 10 (Барбашев, Фаббри), 50:34 - 7:3.

Вратари: Биннингтон - Эллиотт (Харт, 6:58).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 35 (16+8+11) - 29 (12+6+11).

Наши: Барбашев (13.52/3/+2), Тарасенко (15.40/6/0) - Проворов (23.35/2/0).

5 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.