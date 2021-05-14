Барбашев и Костин сделали голевые передачи в победном матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»
05:30
«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Блюз» одержали третью победу кряду. «Уайлд» проиграли вторую встречу подряд.
Российские игроки «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Клим Костин отметились голевыми передачами.
«Миннесота» идет на 3-м месте в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» — на 4-м.
Читайте также
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю