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Барбашев и Костин сделали голевые передачи в победном матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»

05:30
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«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Блюз» одержали третью победу кряду. «Уайлд» проиграли вторую встречу подряд.

Российские игроки «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Клим Костин отметились голевыми передачами.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» — на 4-м.

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