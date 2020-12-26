Седерберг стал игроком «Чикаго»

«Чикаго» подписал однолетний контракт с нападающим Карлом Седербергом, информирует сайт клуба. Зарплата 35-летнего шведского хоккеиста составит 1 миллион долларов.

В прошлом сезоне Седерберг выступал за «Аризону». Он провел 70 матчей в регулярке, в которых набрал 35 (17+18) очков. В 9 играх плей-офф у него 2 (1+1) очка.

Всего в НХЛ Седерберг провел 552 матча за «Бостон», «Колорадо» и «Аризону» и набрал 280 (103+177) очков.