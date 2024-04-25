«Сан-Хосе» уволил Куинна

«Сан-Хосе» на официальном сайте объявил об увольнении Дэвида Куинна с поста главного тренера команды.

57-летний американский специалист работал с «Шаркс» с 26 июля 2022 года. Под его руководством команда одержала 41 победу в 166 матчах.

В этом сезоне «Сан-Хосе» ззанял последнее место в Западной конференции с 47 очками. Этот результат стал худшим в истории НХЛ в XXI веке для полных сезонов.