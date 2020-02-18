«Сан-Хосе» обменял Брендена Диллона в «Вашингтон»
18 февраля 2020, 23:50
«Сан-Хосе» обменял 29-летнего защитника Брендена Диллона в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021.
В этом сезоне Диллон провел 59 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «0».
Sharks have dealt Brenden Dillon to Washington in exchange for a 2nd RD pick and 3rd RD pick— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 18, 2020
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