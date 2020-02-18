НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сан-Хосе» обменял Брендена Диллона в «Вашингтон»

18 февраля 2020, 23:50
Теги:

«Сан-Хосе» обменял 29-летнего защитника Брендена Диллона в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

В этом сезоне Диллон провел 59 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «0».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир