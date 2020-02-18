«Сан-Хосе» обменял Брендена Диллона в «Вашингтон»

«Сан-Хосе» обменял 29-летнего защитника Брендена Диллона в «Вашингтон» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

В этом сезоне Диллон провел 59 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «0».