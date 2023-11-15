«Сан-Хосе» проиграл «Флориде», Гущин набрал очко после вызова из АХЛ
«Сан-Хосе» дома проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
Голы за «Шаркс» забили Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин. Российский нападающий клуба Даниил Гущин отдал результативную передачу и набрал очко в первом матче сезона НХЛ. Также за «Сан-Хосе» два асисста сделал Микаэль Гранлунд.
У «Пантерз» отличились Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Верхаг, Кевин Стенлунд и Александр Барков. Мэттью Ткачак набрал 2 (0+2) очка.
«Сан-Хосе» проиграл третий матч подряд и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице «Запада» (5 очков). «Флорида» находится на третьей строчке «Востока», набрав 21 очко в 15 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Голы: Ломберг — 2, 12:34 — 0:1. Хоффман — 1 (Смит, Рутта), 15:58 — 1:1. Райнхарт — 12 (бол., Экман-Ларссон, Ткачак), 32:09 — 1:2. Гертл — 3 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 46:11 — 2:2. Канин — 3 (Гущин, Гранлунд), 47:21 — 3:2. Верхэге — 7 (бол., Ткачак, Барков), 50:06 — 3:3. Стенлунд — 4 (Балинскис, Лоренц), 51:09 — 3:4. Барков — 6 (п.в., Верхэге, Райнхарт), 57:47 — 3:5.
Вратари: Блэквуд — Столарз.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (9+7+6) — 32 (7+9+16).
Наши: Гущин (16.21/2/0), Охотюк (18.43/0/0) — Куликов (23.12/2/+1).
15 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|4
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|5
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|6
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
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|16
|4
|12
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
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|10
|5
|21
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
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|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|9
|6
|18
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|15.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|1 : 2
|15.11
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 5
|15.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|2 : 5
|15.11
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|5 : 0
|15.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 3
|15.11
|04:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 3
|15.11
|04:00
|
Даллас – Аризона
|4 : 3 ОТ
|15.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|3 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76