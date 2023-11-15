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Сегодня, 09:15

«Сан-Хосе» проиграл «Флориде», Гущин набрал очко после вызова из АХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Хосе» дома проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Голы за «Шаркс» забили Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин. Российский нападающий клуба Даниил Гущин отдал результативную передачу и набрал очко в первом матче сезона НХЛ. Также за «Сан-Хосе» два асисста сделал Микаэль Гранлунд.

У «Пантерз» отличились Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Верхаг, Кевин Стенлунд и Александр Барков. Мэттью Ткачак набрал 2 (0+2) очка.

«Сан-Хосе» проиграл третий матч подряд и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице «Запада» (5 очков). «Флорида» находится на третьей строчке «Востока», набрав 21 очко в 15 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Ломберг — 2, 12:34 — 0:1. Хоффман — 1 (Смит, Рутта), 15:58 — 1:1. Райнхарт — 12 (бол., Экман-Ларссон, Ткачак), 32:09 — 1:2. Гертл — 3 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 46:11 — 2:2. Канин — 3 (Гущин, Гранлунд), 47:21 — 3:2. Верхэге — 7 (бол., Ткачак, Барков), 50:06 — 3:3. Стенлунд — 4 (Балинскис, Лоренц), 51:09 — 3:4. Барков — 6 (п.в., Верхэге, Райнхарт), 57:47 — 3:5.

Вратари: Блэквуд — Столарз.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+7+6) — 32 (7+9+16).

Наши: Гущин (16.21/2/0), Охотюк (18.43/0/0) — Куликов (23.12/2/+1).

15 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
Даниил Гущин
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 15 9 6 18
4 Питтсбург 14 8 6 16
5 Нью-Джерси 14 7 7 15
6 Филадельфия 15 7 8 15
7 Айлендерс 14 5 9 13
8 Коламбус 16 4 12 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 15 10 5 21
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 16 6 10 16
6 Монреаль 16 7 9 16
7 Баффало 16 7 9 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 14 9 5 18
3 Виннипег 15 8 7 18
4 Сент-Луис 14 8 6 17
5 Аризона 15 7 8 16
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 12 4 25
2 Ванкувер 15 11 4 23
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
4 Анахайм 15 9 6 18
5 Сиэтл 16 5 11 13
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