Кузнецова ударили плечом в голову в матче с «Вегасом»

Нападающий «Вегаса» Пол Коттер ударил в голову нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0.

Во втором периоде Коттер ударил плечом в голову россиянина возле ворот «Вашингтона». Американец в итоге получил матч-штраф за это нарушение.

Кузнецов в игре с «Вегасом» не набрал ни одного очка. «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции.