Шайбы Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» в матче с «Баффало»

«Сан-Хосе» в домашнем матче НХЛ проиграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе победителей по голу забили Дилан Козенс, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер и Алекс Так. У «Сан-Хосе» отличились российские хоккеисты Евгений Свечников и Александр Барабанов.

«Баффало» занимает 11-е место на «Востоке», «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке на «Западе».