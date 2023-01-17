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17 января, 23:46

Крикунов назвал примерные сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Виктория Кравченко
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Александр Овечкин.
Фото AFP

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин станет лучшим снайперов в истории НХЛ.

«За Александром Овечкиным в НХЛ, конечно, слежу. Я думаю, что за два года побьет рекорд Уэйна Гретцки — этот сезон и еще плюс два. Получается, два с половиной года ему понадобится. Он играет хорошо в 37 лет. Александр смог вернуться на свой уровень: забивает шайбы и очки набирает. Овечкин есть Овечкин!» — цитирует Крикунова Betonmobile.ru.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Источник: https://betonmobile.ru/krikunov-nazval-sroki-kogda-ovechkin-pobet-rekord-grettski
Александр Овечкин
Владимир Крикунов
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