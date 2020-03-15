Самсонов рассказал, почему в России так много крутых вратарей

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Брэйдена Холтби и адаптации в НХЛ.

— Какой матч был лучшим для вас в сезоне?

— Даже не знаю. Было много хороших матчей, много позитивных моментов. Даже когда мы проиграли «Монреалю» в начале сезона и пропустили четыре шайбы. Но этот матч был хорошим и по содержанию, и по игре. Можно пропустить пять, но к тебе вопросов не будет. А можно пропустить две — и они обе будут твои. Один какой-то матч сложно выделить и назвать его лучшим. Тем более я первый год в лиге. Мне все в новинку, все интересно.

— Как думаете, почему в России стало так много крутых вратарей?

— Возможно, у нас хорошая вратарская школа и система. Сейчас действительно много молодых хороших вратарей: Кочетков, Аскаров и многие другие. Наверное, мы что-то поменяли в обучении и сейчас получаем плоды. Но вопрос непростой. Сложно на него вот так с ходу ответить. (Алена Гребенькова)

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