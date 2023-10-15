Рыбин считает, что Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, почему российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, несмотря на все свои достижения, остается в тени погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме все того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чем ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идет такая вдохновенная игра», — приводит слова Рыбина RT.

Гол в ворота «Калгари» (5:2) стал для россиянина 473-м в карьере. Малкин догнал Александра Могильного и теперь уступает лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).