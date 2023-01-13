Игрок НХЛ Любушкин — о травме: «10 минут были ужасными, лились слезы»

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем повреждении в матче после заблокированного броска.

— Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.

— Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям. Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.

— Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?

— Да, правда, на этот раз на 2 см ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, все могло бы закончиться гораздо хуже.

— Но после первого броска вы вышли на лед, а после второго — нет. В чем разница?

— Дело не в опухоли, она быстро спала. Просто коньки упирались в больное место ,и было невероятно некомфортно. Вряд ли бы я смог играть в полную силу, да и вообще в какую-нибудь. Я не мог надеть конек.

— Когда вас привели в раздевалку, сделали укол?

— Нет, никаких уколов. Подождали, когда боль будет не такой сильной, отвели в рентген-кабинет, а он рядом с раздевалкой. Затем дали «ледовый» сапог, чтобы заморозить поврежденную часть. Со стадиона я уходил на костылях.

— Тяжело было ходить?

— Это была скорее предосторожность. Первый снимок ничего не показал, но на следующий день надо было снова прийти и проверить. Вдруг за ночь что-то обнаружится.