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Сегодня, 12:45

Игрок НХЛ Любушкин — о травме: «10 минут были ужасными, лились слезы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Любушкин.
Фото USA Today Sports

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем повреждении в матче после заблокированного броска.

— Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.

— Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям. Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.

— Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?

— Да, правда, на этот раз на 2 см ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, все могло бы закончиться гораздо хуже.

— Но после первого броска вы вышли на лед, а после второго — нет. В чем разница?

— Дело не в опухоли, она быстро спала. Просто коньки упирались в больное место ,и было невероятно некомфортно. Вряд ли бы я смог играть в полную силу, да и вообще в какую-нибудь. Я не мог надеть конек.

— Когда вас привели в раздевалку, сделали укол?

— Нет, никаких уколов. Подождали, когда боль будет не такой сильной, отвели в рентген-кабинет, а он рядом с раздевалкой. Затем дали «ледовый» сапог, чтобы заморозить поврежденную часть. Со стадиона я уходил на костылях.

— Тяжело было ходить?

— Это была скорее предосторожность. Первый снимок ничего не показал, но на следующий день надо было снова прийти и проверить. Вдруг за ночь что-то обнаружится.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ
Илья Любушкин
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Российский защитник Любушкин не нашел объяснения снижению своего игрового времени в американском клубе

Хабибулин объяснил, почему сейчас в НХЛ нет забастовок среди игроков
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1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
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1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
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3 Сиэтл 41 25 16 54
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8 Анахайм 42 12 30 28
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Баффало – Виннипег
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Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
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 1 : 3
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Сент-Луис – Калгари
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