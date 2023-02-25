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Сегодня, 03:58

Российский нападающий «Сент-Луиса» Торопченко раскритиковал одноклубников

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Торопченко.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко после поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) выразил недовольство игрой своих одноклубников. По мнению 23-летнего россиянина, его партнеры не всегда выкладываются на льду.

«Даже если мы не попадем в плей-офф, я все сделаю на льду. Это хоккей, ты не можешь опустить руки, особенно если ты играешь в НХЛ. Ты не играешь где-то в пивной лиге или что-то в этом роде. Нужно показывать на льду сердце, характер и быть сильным везде, просто играть с душой. Я не знаю, что происходит, но особенно из-за болельщиков, так играть нельзя. Как я уже сказал, нужно играть для болельщиков, для себя, для всех в команде. Команда — это просто одна семья. Дело не только в одном парне. Вы должны быть частью коллектива и проявлять уважение друг к другу», — цитирует Sports Illustrated Торопченко.

В этом сезоне Торопченко сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (5+5) очков.

24&nbsp;февраля. &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. «Ванкувер» в овертайме выиграл у «Сент-Луиса». Кузьменко и Торопченко забросили по шайбе

Алексей Торопченко
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