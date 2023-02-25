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Сегодня, 03:40

Свечников сделал 30-ю голевую передачу и набрал 50-е очко в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». «Харрикейнз» забили на 4-й и 7-й минутах.

Первая голевая передача позволила 22-летнему россиянину достичь отметки в 50 набранных очков, а вторая голевая стала для него 30-й в этом сезоне.

Таким образом, у Свечникова теперь 51 (21+30) очко в 57 матчах сезона-2022/23 в НХЛ.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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