Российский форвард рассказал, что бесило его в Америке больше всего

Центрфорвард Михаил Мальцев, ставший участником обмена между «Нью Джерси» и «Колорадо», в интервью «СЭ» рассказал, что ему не понравилось в прошедшем сезоне НХЛ.

— Пандемия в Америке уже завершилась, но для хоккеистов год получился очень необычным. Вы как-то попали в ковид-протокол из-за того, что сидели рядом в самолете с хоккеистом, который заболел.

— Да, мало веселого. В Питтсбурге всю команду отправили на карантин, и первые четыре дня вообще никому нельзя было выходить из номеров, еду приносили к двери. Затем перебрались домой, всем, у кого отрицательный тест, можно было заниматься своими делами. Собрания были по зуму. Но в Америке стали быстро снимать ограничения. И рестораны стали работать до ночи, и заполняемость увеличивалась. Сейчас говорят, что в НХЛ будет полноценный привычный сезон. Хорошо бы.

— Что вас больше всего бесило?

— Маски. Это просто невозможно! Причем надо было надевать в раздевалке, что мне всегда казалось странным. Лицо чесалось уже, но за этим тщательно следили, поэтому правило соблюдали.

— Вы привились?

— Да, практически сразу, в Америке. Никаких проблем не возникло, только в дни прививок было небольшое недомогание.

«Узнал об обмене, когда проснулся. Были смешанные чувства, а потом позвонил Джо Сакик». Российский форвард — о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»