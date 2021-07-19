Мальцев рассказал о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»

Российский центрфорвард Михаил Мальцев рассказал, как стал участником обмена между его предыдущим клубом «Нью Джерси» и «Колорадо».

— Как вы отнеслись к обмену в «Колорадо»?

— Узнал об этом утром, когда проснулся. Поначалу были смешанные чувства. Мне нравилось играть за «Нью-Джерси», я провел в клубе два года, привык. Но затем, поразмыслив, пришел к выводу, что ничего плохого не случилось. Новая глава в жизни, перехожу в более сильный клуб, где есть шансы на кубок.

— Судя по тому, что накануне вы разметили свое фото с какого-то мероприятия в майке «Дэвилз», никаких намеков на обмен не было.

— Абсолютно. Правда, приоткрою тайну: еще в прошлом сезоне представители «Колорадо» выходили на моего агента. Но то, что это случилось прямо сейчас, стало неожиданностью. Никто ничего не говорил.

— Обычное дело в НХЛ.

— Со мной после обмена связался российский скаут «Дэвилз», через него клуб поблагодарил за работу. А потом позвонил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

— Ого, отвечаете на звонки с незнакомых номеров!

— Мне агент сказал, что Сакик хотел со мной пообщаться, просто из-за разницы во времени он не стал звонить ночью. Ждал моего сообщения и сразу же перезвонил. Но беседа была вполне обычной. Поинтересовался планами, сказал пару слов о том, чего ждут от меня.

«Узнал об обмене, когда проснулся. Были смешанные чувства, а потом позвонил Джо Сакик». Российский форвард — о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»