Рословик не сыграет с «Флоридой» по решению тренерского штаба

Нападающий «Коламбуса» Джек Рословик не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой». Американец пропустит матч по решению главного тренера команды Джона Тортореллы, сообщает в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

В последних шести встречах Рословик набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». Всего в этом сезоне на его счету 22 (6+16) результативных балла в 31 игре.

В конце января Рословик перешел в стан «Блю Джэкетс» вместе с Патриком Лайне в результате обмена из «Виннипега».