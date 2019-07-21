17:40 | Хоккей — НХЛ

Родригес хочет получать 2,65 миллиона, "Баффало" предлагает 1,5

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Нападающий Эван Родригес продолжает вести с "Баффало" переговоры о новом контракте. Хоккеист запросил у арбитража ежегодный оклад в размере 2,65 миллиона долларов, сообщает Twitter инсайдера Эллиота Фридмана.

"Баффало" предлагает игроку, который находится в статусе ограниченно свободного агента, 1,5 миллиона в год. В прошлом сезоне 25-летний канадец набрал 29 (9+20) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

 

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