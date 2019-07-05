Робин Ленер: "Хотел, чтобы у нас получилось с "Айлендерс", но они решили найти другого вратаря"

Новичок "Чикаго" Робин Ленер рассказал о ходе переговоров с "Айлендерс", за который он ранее выступал. Напомним, "островитяне" заключили контракт с Семеном Варламовым.

– Я собирался достичь соглашения с "Айлендерс", - цитирует официальный сайт лиги Ленера. - Долго ждал начала переговоров, а затем передо мной поставили ультиматум – они хотели немного уменьшить сумму сделки. Мы сделали небольшой перерыв в переговорах. А когда вернулись, было уже слишком поздно.

Я хотел подписать контракт с "Айлендерс" на длительный срок, но мне предложили только на два года. Хотел, чтобы у нас получилось. Но они решили найти другого вратаря. Нашей целью было договориться с "Айлендерс".

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