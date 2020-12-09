«Рейнджерс» снова возглавил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes

Авторитетное издание Forbes составило список самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги. Рейтинг снова возглавил «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка оценивается в 1,65 миллиарда долларов.

Второе место занимает «Торонто», стоимость которого составила 1,5 миллиарда. На третьей строчке еще один клуб из Канады — «Монраель» (1,34 миллиарда)

Рейтинг стоимости клубов НХЛ

Версия Forbes

1. «Рейнджерс» — 1,65 миллиарда долларов

2. «Торонто» — 1,5

3. «Монреаль» — 1,34

4. «Чикаго» — 1,085

5. «Бостон» — 1

6. «Лос-Анджелес» — 825 миллионов

7. «Филадельфия» — 800

8. «Детройт» — 775

9. «Вашингтон» — 750

10. «Ванкувер» — 725

11. «Пиитсбург» — 650

12. «Даллас» — 575

13. «Вегас» — 570

14. «Эдмонтон» — 550

15. «Нью-Джерси» — 530

16. «Айлендерс» — 520

17. «Сан-Хосе» — 515

18. «Сент-Луис» — 510

19. «Миннесота» — 550

20. «Калгари» — 480

21. «Тампа-Бэй» — 470

22. «Колорадо» — 465

23. «Анахайм» — 460

24. «Каролин» — 440

25. «Нэшвилл» — 435

26. «Оттава» — 430

27. «Виннипег» — 405

28. «Баффало» — 385

29. «Коламбус» — 310

30. «Флорида» — 295

31. «Аризона» — 285