«Рейнджерс» снова возглавил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes
Авторитетное издание Forbes составило список самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги. Рейтинг снова возглавил «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка оценивается в 1,65 миллиарда долларов.
Второе место занимает «Торонто», стоимость которого составила 1,5 миллиарда. На третьей строчке еще один клуб из Канады — «Монраель» (1,34 миллиарда)
Рейтинг стоимости клубов НХЛ
Версия Forbes
1. «Рейнджерс» — 1,65 миллиарда долларов
2. «Торонто» — 1,5
3. «Монреаль» — 1,34
4. «Чикаго» — 1,085
5. «Бостон» — 1
6. «Лос-Анджелес» — 825 миллионов
7. «Филадельфия» — 800
8. «Детройт» — 775
9. «Вашингтон» — 750
10. «Ванкувер» — 725
11. «Пиитсбург» — 650
12. «Даллас» — 575
13. «Вегас» — 570
14. «Эдмонтон» — 550
15. «Нью-Джерси» — 530
16. «Айлендерс» — 520
17. «Сан-Хосе» — 515
18. «Сент-Луис» — 510
19. «Миннесота» — 550
20. «Калгари» — 480
21. «Тампа-Бэй» — 470
22. «Колорадо» — 465
23. «Анахайм» — 460
24. «Каролин» — 440
25. «Нэшвилл» — 435
26. «Оттава» — 430
27. «Виннипег» — 405
28. «Баффало» — 385
29. «Коламбус» — 310
30. «Флорида» — 295
31. «Аризона» — 285
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