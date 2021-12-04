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«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе». Шестеркин сделал 19 сэйвов

05:45
4 декабря. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 1:0. Фото Twitter
4 декабря. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 1:0. Фото Twitter
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«Рейнджерс» переиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Российскй вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе. Однако получил травму в концовке. На его счету 19 сэйвов. Вышедший ему на смену Александр Георгиев отразил 9 из 9 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Строум — 4 (бол., Фокс, Зибанежад), 6:03 — 1:0.

Вратари: Шестеркин (Георгиев, 45:06) — Хилл (59:07).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (10+6+11) — 28 (10+7+11).

Наши: Панарин (18.10/1/0) — Барабанов (18.14/0/0).

4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16726 зрителей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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