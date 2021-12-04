Шестеркина заменили в третьем периоде матча с «Сан-Хосе» из-за травмы

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду встречается с «Сан-Хосе».

На 46-й минуте встречи вратарь хозяев Игорь Шестеркин при счете 1:0 получил травму — россиянин не смог подняться без помощи медиков после серии отраженных бросков. Его заменил Александр Георгиев.

В текущем сезоне Шестеркин провел 17 матчей, пропустив 35 шайб при 93,5 процента отраженных бросков.