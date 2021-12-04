Шестеркина заменили в третьем периоде матча с «Сан-Хосе» из-за травмы
05:22
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду встречается с «Сан-Хосе».
На 46-й минуте встречи вратарь хозяев Игорь Шестеркин при счете 1:0 получил травму — россиянин не смог подняться без помощи медиков после серии отраженных бросков. Его заменил Александр Георгиев.
В текущем сезоне Шестеркин провел 17 матчей, пропустив 35 шайб при 93,5 процента отраженных бросков.
This is the play the #NYR Igor Shesterkin injured himself on. Let's hope this isn't anything major. Shesty has been huge for the Rangers and this would be a monumental blow if he misses time.pic.twitter.com/dm8gxFA7c7— Hockey Hound (@HockeyHoundShow) December 4, 2021
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