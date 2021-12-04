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Шестеркина заменили в третьем периоде матча с «Сан-Хосе» из-за травмы

05:22
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду встречается с «Сан-Хосе».

На 46-й минуте встречи вратарь хозяев Игорь Шестеркин при счете 1:0 получил травму — россиянин не смог подняться без помощи медиков после серии отраженных бросков. Его заменил Александр Георгиев.

В текущем сезоне Шестеркин провел 17 матчей, пропустив 35 шайб при 93,5 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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