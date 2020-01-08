«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Колорадо» — 5:3. В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал Артемий Панарин. Игорь Шестеркин в дебютной встрече в лиге отразил 29 бросков из 32.

На счету Валерия Ничушкина результативная передача за 13.03 на льду. У Никиты Задорова «-1» за 13.05.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Комфер — 6 (Жирар, Бураковски), 4:44 — 0:1. Маккиннон — 26, 6:34 — 0:2. Крайдер — 13 (бол., Стром, Дианджело), 8:57 — 1:2. Зибанежад — 17 (Дианджело, Фаст), 15:23 — 2:2. Шей — 6 (Фокс, Панарин), 28:05 — 3:2. Комфер — 7 (Бураковски, Ничушкин), 31:32 — 3:3. Стром — 12 (Фаст, Панарин), 33:39 — 4:3. Панарин — 23 (п.в., Зибанежад, Фаст), 59:32 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Грубауэр (57:42 — 58:55, 59:08 — 59:32).

Штраф: 11 — 21.

Броски: 29 (11+9+9) — 32 (9+10+13).

Наши: Бучневич (18.02/2/-1), Панарин (19.07/8/+3) — Задоров (13.05/0/-1), Ничушкин (13.03/1/0).

8 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.