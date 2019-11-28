«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Панарин сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» на своем льду переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Голы: Зибанежад — 5 (бол., Фокс, Панарин), 2:54 — 1:0. Смит — 2 (Линдгрен, Дианджело), 4:12 — 2:0. Фокс — 4 (Панарин, Гаек), 18:20 — 3:0. Дзингел — 5 (бол., Хэмилтон, Свечников), 34:29 — 3:1. Фегеле — 4 (Славин), 35:58 — 3:2.

Вратари: Лундквист — Мразек (57:58 — 59:24, 59:28).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (11+9+5) — 43 (10+16+17).

Наши: Бучневич (13.37/1/0), Панарин (17.01/2/0) — Свечников (18.20/6/0).

28 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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