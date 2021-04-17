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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: Панарин против «Дьяволов», где смотреть трансляцию матча

18:30
Игорь Шестеркин и Артемий Панарин. Фото twitter.com/NYRangers
Игорь Шестеркин и Артемий Панарин. Фото twitter.com/NYRangers
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Вечером 17 апреля «Рейнджерс» на своем льду примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели шесть очных матчей и «Джерси» одержал победы лишь в двух первых встречах в начале сезона.

Главный бомбардир «Рейнджерс» в этом сезоне — форвард Артемий Панарин, набравший 46 (15+31) очков в 32 встречах. У «Нью-Джерси» в числе лидеров — нападающие Йеспер Братт (5+20) и Павел Заха (10+15).

Следить за матчем «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

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