Вечером 17 апреля «Филадельфия» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели пять друг с другом, и «Флайерз» выиграли лишь однажды, в первой игре чемпионата.

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шесть шайб в противостоянии с «Филадельфией» в этом сезоне. Всего на его счету 22 гола и 17 передач в 40 встречах чемпионата.

У Овечкина 728 шайб в чемпионате НХЛ, по этому показателю он занимает шестое место в списке снайперов в истории лиги. До пятой строчки, Марселя Дионна (731), ему осталось три шайбы. Рекорд НХЛ у Уэйна Гретцки — 894 гола.

За «Флайерз» выступает российский защитник Иван Проворов, который в 43 матчах текущего сезона записал на свой счет 21 (6+15) балл.

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Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Вашингтон»