«Рейнджерс» не смогли побить рекорд клуба по числу выигранных матчей подряд

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда из Нью-Йорка не смогла побить рекорд клуба по числу побед подряд.

«Рейнджерс» остановились на отметке в 10 выигранных встреч кряду, что является лучшим достижением в истории команды. До этого ньюйоркцам удавалось одержать 10 побед подряд в сезонах-1939/40 и -1972/73.