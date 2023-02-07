«Рейнджерс» выиграли у «Калгари» в овертайме, Панарин сделал два голевых паса

«Рейнджерс» обыграли «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время у хозяев по две шайбы забросили Мика Зибанежад и Филип Хытил, российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две результативных передачи. У гостей отличились Блэйк Коулман, Эндрю Манджапане, Майкл Стоун и Тайлер Тоффоли.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 64 очками в 50 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке Запада с 58 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Калгари» — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Хытил — 17 (Какко, Фокс), 5:37 — 1:0. Коулмэн — 11 (Манджапане), 10:25 — 1:1. Хытил — 18, 22:02 — 2:1. Тоффоли — 19 (бол., Андерссон, Линдхольм), 36:25 — 2:2. Зибанежад — 23 (бол., Крайдер, Панарин), 39:46 — 3:2. Манджапане — 11 (Хэнифин, Баклунд), 46:38 — 3:3. Стоун — 5 (Баклунд, Коулмэн), 48:41 — 3:4. Зибанежад — 24 (Панарин, Веси), 52:55 — 4:4. Лафренье — 7 (Зибанежад), 61:37 — 5:4.

Вратари: Галак — Маркстрем.

Штраф: 21 — 41.

Броски: 33 (10+9+9+5) — 32 (12+12+8+0).

Наши: Панарин (17.31/3/0) — Задоров (18.21/0/-1).

7 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17173 зрителя.