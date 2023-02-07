«Рейнджерс» выиграли у «Калгари» в овертайме, Панарин сделал два голевых паса
«Рейнджерс» обыграли «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
В основное время у хозяев по две шайбы забросили Мика Зибанежад и Филип Хытил, российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две результативных передачи. У гостей отличились Блэйк Коулман, Эндрю Манджапане, Майкл Стоун и Тайлер Тоффоли.
Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье.
«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 64 очками в 50 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке Запада с 58 очками в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Калгари» — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Хытил — 17 (Какко, Фокс), 5:37 — 1:0. Коулмэн — 11 (Манджапане), 10:25 — 1:1. Хытил — 18, 22:02 — 2:1. Тоффоли — 19 (бол., Андерссон, Линдхольм), 36:25 — 2:2. Зибанежад — 23 (бол., Крайдер, Панарин), 39:46 — 3:2. Манджапане — 11 (Хэнифин, Баклунд), 46:38 — 3:3. Стоун — 5 (Баклунд, Коулмэн), 48:41 — 3:4. Зибанежад — 24 (Панарин, Веси), 52:55 — 4:4. Лафренье — 7 (Зибанежад), 61:37 — 5:4.
Вратари: Галак — Маркстрем.
Штраф: 21 — 41.
Броски: 33 (10+9+9+5) — 32 (12+12+8+0).
Наши: Панарин (17.31/3/0) — Задоров (18.21/0/-1).
7 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17173 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|53
|26
|27
|57
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|5 : 4 ОТ
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26