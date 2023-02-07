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Сегодня, 06:30

«Рейнджерс» выиграли у «Калгари» в овертайме, Панарин сделал два голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» обыграли «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время у хозяев по две шайбы забросили Мика Зибанежад и Филип Хытил, российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две результативных передачи. У гостей отличились Блэйк Коулман, Эндрю Манджапане, Майкл Стоун и Тайлер Тоффоли.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 64 очками в 50 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке Запада с 58 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Калгари» — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Хытил — 17 (Какко, Фокс), 5:37 — 1:0. Коулмэн — 11 (Манджапане), 10:25 — 1:1. Хытил — 18, 22:02 — 2:1. Тоффоли — 19 (бол., Андерссон, Линдхольм), 36:25 — 2:2. Зибанежад — 23 (бол., Крайдер, Панарин), 39:46 — 3:2. Манджапане — 11 (Хэнифин, Баклунд), 46:38 — 3:3. Стоун — 5 (Баклунд, Коулмэн), 48:41 — 3:4. Зибанежад — 24 (Панарин, Веси), 52:55 — 4:4. Лафренье — 7 (Зибанежад), 61:37 — 5:4.

Вратари: Галак — Маркстрем.

Штраф: 21 — 41.

Броски: 33 (10+9+9+5) — 32 (12+12+8+0).

Наши: Панарин (17.31/3/0) — Задоров (18.21/0/-1).

7 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17173 зрителя.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ: «Флорида» разгромила «Тампу», «Рейнджерс» — «Калгари» и другие матчи 7 февраля
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 53 26 27 57
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 49 32 17 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
1 : 2
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 7 : 1
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 5 : 4 ОТ
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Джек Хьюз

Нью-Джерси

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Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

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