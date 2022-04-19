Форвард «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона из-за операции

Форвард «Детройта» Дилан Ларкин перенес операцию на верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

На восстановление 25-летнего американца уйдет 8-10 недель. Таким образом, форвард пропустит остаток регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Ларкин провел 71 матч, в которых набрал 69 (31+38) очков.

«Детройт» в шестой раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ.