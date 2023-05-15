Райлли Смит забросил вторую по скорости шайбу в истории выступлений «Вегаса» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Райлли Смит открыл счет в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

Форвард отличился на 24-й секунде встречи, это вторая по скорости заброшенная шайба в истории выступлений «Голден Найтс» в плей-офф НХЛ.

Рекорд принадлежит Марку Стоуну, который отличился на 16-й секунде третьей игры первого раунда Кубка Стэнли-2019 против «Сан-Хосе» (6:3).