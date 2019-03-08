Радулов - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня

Первой звездой назван форвард "Миннесоты" Джейсон Цукер, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" (3:0).

Второй звездой признан нападающий "Далласа" Александр Радулов, который сделал первый в карьере хет-трик в НХЛ в игре с "Колорадо" (4:0).

Третьей звездой стал вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, сделавший шатаут в матче против "Коламбуса" (3:0) и отразил 25 броской.

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