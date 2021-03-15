Радулов признался, что ему было непросто возвращаться после травмы
07:04
Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 Б). Он не играл с 5 февраля из-за травмы.
«Это было непросто, — цитирует Радулова официальный сайт «Далласа» 15 марта. — Было трудно возвращаться. У нас не так много тренировок, мы просто должны играть матчи. Сейчас я уставший, но все нормально».
Россиянин в этом матче реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой игры.
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