Тренер «Далласа» заявил, что команде не хватало Радулова

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру российского форварда Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 Б). Он не играл с 5 февраля из-за травмы. Специалист признался, что команде не хватало этого игрока.

«Это показывает ценность Радса (Радулова — Прим. «СЭ»), — цитирует Боунесса официальный сайт клуба 15 марта. — Нам не хватало его во всех этих сериях буллитов. Его не было так долго. Мы не забывали о его важности для команды, но когда ты видишь его игру, ты говоришь: «Вау, нам действительно этого не хватало».

Россиянин в этом матче реализовал победный буллит. Его признали третьей звездой игры.